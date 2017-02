Steven Vogt ist das, was man einen Planeten-Jäger nennen könnte. Aber ihm geht es nicht um Venus, Mars oder Jupiter. Vogt jagt extrasolare Planeten. 2010 glaubten er und sein Team einen der ersten erdähnlichen Planeten entdeckt zu haben. Er kreiste um den Roten Zwerg Gliese 581. Doch spätere Messungen und Computerauswertungen ergaben: den Planeten Gliese 581 g gibt es vermutlich nicht. Aber Vogt suchte weiter. Und drei Jahre später entdeckte er zusammen mit Forschern der Uni Göttingen und der Carnegie Institution for Science in Washington mehrere Planeten im Dreifachsternsystem Gliese 667C, rund 23 Lichtjahre von der Erde entfernt. Gleich drei von ihnen, so die Ergebnisse, liegen in der sogenannten habitablen Zone, einem Bereich, der flüssiges Wasser ermöglicht. Und jetzt hat Vogt weitere 100 Kandidaten gefunden.