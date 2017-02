Der sehr kühle Zwergstern TRAPPIST-1 im Sternbild Wassermann Bildrechte: ESO

Bei einer Pressekonferenz der Nasa am Dienstag stellten Astronomen um Michael Gillon von der Universität Liège in Belgien ihre neuesten Erkenntnisse vor. Demnach gibt es im Sternensystem Trappist-1 insgesamt sieben erdähnliche Planeten, von denen sechs ihren Stern in einer moderaten Temperaturzone umkreisen. Auf ihnen könnte Wasser flüssig sein, berichten die Forscher auch im Fachblatt "Nature". Sie könnten also Ozeane auf ihren Oberflächen besitzen, wenn sie eine erdähnliche Atmosphäre haben.