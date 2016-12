Die Nadeln der Bäume sind so stabil gebaut, dass sie kaum schrumpfen, während sie austrocknen. Deshalb bildet sich dabei ein Gemisch aus Luft und ätherischen Ölen. Wird es dann heiß genug, kommt es zur Explosion. Die Außenhaut reißt auf und das heiße Gas wird heraus katapultiert. Es entzündet sich und erzeugt einen winzigen Feuerball. Dabei entsteht so viel Hitze, dass auch die benachbarten Nadeln in Flammen aufgehen. In einer Kettenreaktion setzen sich diese Gasexplosionen dann über den ganzen Baum fort.