Forschung im Extremklima Warum trocknet das Tote Meer aus?

Wellnessurlaub am Toten Meer - noch 2013 erholten sich dort mehr als 80.000 Deutsche. Das Gewässer ist reich an heilenden Mineralien, einige Krankenkassen zahlen Neurodermitis-Patienten dort sogar Kuren. Doch diese Oase ist in Gefahr, weil sie immer mehr Wasser verliert. Inzwischen stehen die Hotels weit weg von den ursprünglichen Stränden, vielerorts stürzt die Erde ein. Warum das so ist und was man vielleicht dagegen tun kann, hat ein internationales Expertenteam vor Ort erforscht.