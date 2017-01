Die Anwendung in Industrieprodukten steht zwar nicht von Beginn an im Vordergrund, erklärt Jürgen Tröltzsch. Die Wirtschaft hat aber ein immer größeres Interesse an Leichtbau.

Wir sind hier frei von Zwängen und können kreativ ins Blaue forschen. Wenn sich wirklich etwas als erfolgsversprechend rausstellt, haben wir die Möglichkeit, das zusammen mit der Industrie in die Anwendung zu überführen. Der Gesetzgeber macht Druck, weil man Emissionen einsparen muss. Das gibt dem Ganzen noch einmal mehr Schub. Dr. Jürgen Tröltzsch

Mit 34 Millionen Euro wird das Chemnitzer Excellenzcluster MERGE bisher gefördert. Das englische Verb to merge bedeutet vermischen oder verschmelzen. Das ist hier Programm: Maschinenbauer, Chemiker, Mathematiker, IT-Spezialisten und Physiker tüfteln gemeinsam am Projekt. Es geht ums Zusammenführen von Know How, ums Vermengen der Ausgangsstoffe. Um die Geburt neuer, sicherer, nachhaltiger und wirtschaftlicher Kunststoffe. Also darum, alle Potentiale für die Mobilität der Zukunft auszunutzen. "Und Leichtbau und Elektromobilität gehören zusammen. Denn die Reichweite einer Batterie ist umso höher, je leichter das Auto ist", erklärt Tröltzsch.

Gewicht und Kosten sparen

Es wurde bereits ein serienreifer Motorträger für Elektroautos entwickelt – mit 40 Prozent weniger Gewicht und 35 Prozent weniger Herstellungskosten. Dass die Mobilität des 21. Jahrhunderts auch sonst anders aussehen wird, davon ist man in Chemnitz überzeugt.

Autonomes Fahren bedeutet, dass sie Gewicht einsparen können. Sie brauchen kein großes Lenkrad oder Steuerungsarmaturen. Sie brauchen keine Überwachungssysteme, keine Airbags, weil die Autos mit den anderen Autos im Straßenverkehr vernetzt sind. Dr. Jürgen Tröltzsch

Die Förderung als Exzellenzcluster läuft in diesem September aus. An der Uni in Chemnitz wird allerdings bereits an einer Fortsetzung gearbeitet. Wichtige Fragen für die Zukunft gibt es noch genug: Wie können bei der Produktion von Spezialteilen vor allem Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen genutzt und wie das Recycling alter Teile weiter verbessert werden? Wie können individuelle Bauteile in die Produktion in Großserie integriert werden? Ein neuer Förderantrag soll im April bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingereicht werden.