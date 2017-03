In Deutschland gibt es 72 Millionen Fahrräder. Pro Tag werden in Deutschland etwa 12 300 Fahrräder verkauft und davon 720 gleich wieder geklaut. Dabei scheint es regionale Unterschiede geben. Hier bei uns ist Magdeburg das Mekka der Fahrraddiebe. Und auch die Aufklärungsrate der Diebstähle ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich: In Halle sind es sieben Prozent, in Erfurt neun, in Dresden elf und in Magdeburg immerhin zwanzig Prozent. Die Statistik sagt übrigens, dass der typische Fahrraddieb jung und männlich ist.