Biosensoren Dein Tattoo zeigt, wie es dir geht

Die damalige bayrische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner bei der Präsentation des "FitnessSHIRT". Bildrechte: Marc Müller/Fraunhofer IIS/dedimag

Das High-Tech-Shirt ist mit leitfährigen textilen Elektroden ausgestattet, die in den Stoff des Kleidungsstückes integriert sind. Sie erfassen die elektrische Aktivität des Herzmuskels. Außerdem erfasst ein flexibles Band am Brustkorb die Atembewegungen. Diese Daten werden an einen Computer übertragen und ausgewertet. Dieses Gerät in Smartphone-Größe kann mit Druckknöpfen am Shirt befestigt werden.



Sportler können diese Daten dann beispielsweise zur Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung nutzen. Doch das Shirt könnte sogar die Sicherheit von Rettungskräften erhöhen: So könnten Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen dank des dauerhaften Monitorings von Herz- und Atemfunktionen in kritischen Situationen frühzeitig gewarnt werden und bei Gefahren ihre Kollegen rechtzeitig retten. Und auch eine medizinische Nutzung ist denkbar: Risikopatienten könnten einfach überwacht werden - etwa bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und bei Patienten in einer Reha wäre das Shirt eine Möglichkeit, die Grenzen körperlicher Belastungen sofort zu erkennen.