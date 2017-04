Nachdem Cassini 1997 die Erde verlassen hat, machte sie sich auf eine lange Reise zum spetakulärsten Planeten unseres Sonnensystems, dem Saturn. Sieben Jahre hat das gedauert. Dann begann die Arbeit. Cassini hat in den letzten 13 Jahren unsere Vorstellung vom Saturn und seinen Monden verändert. Die Raumsonde konnte zum Beispiel einen Ozean auf dem Mond Enceladus ausmachen - nicht auszuschließen, dass sich dort Leben tummelt. Und auf dem Mond Titan gibt es Methanseen. Was auch immer das bedeutet. Natürlich hat Cassini auch Fotos gemacht. Seitdem wissen wir, dass auch andere Planeten schöne Monde haben.

Und nun geht es zu Ende. Denn Cassini hat nur noch wenig Treibstoff für seine Antriebsraketen, mit deren Hilfe die Wissenschaftler der Sonde ihre Richtung weisen. Um nicht zu riskieren, dass sie irgendwann orientierungslos mit einem der Monde kollidiert, hat sich die NASA einen ganz speziellen Tod für Cassini ausgedacht. Die Raumsonde soll mit ihren Kameras, Detektoren und Messinstrumenten zunächst mitten durch das Ringsystem fliegen und den Eispartikeln ihre letzten Geheimnisse entreißen. Der Plan ist, dass Cassini 22 mal im Wochentakt diese Flugattacken macht und die Daten in Echtzeit zur Erde sendet. Am 26. April 2017 um 11 Uhr beginnt der erste Kamikazeflug. Das alles könnte natürlich auch schief gehen, da noch niemals eine Sonde den Flug durch die Ringe gewagt hat. Aber wir sollten die Daumen drücken, das Big Old Cassi die Flüge überlebt, denn laut Plan soll der Tod eigentlich schöner werden. Und erkenntnisreicher.

Die Illustration zeigt Cassini über der nördlichen hemisphäre des Saturn Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Am 15. September hat Cassini ein Blind Date mit dem Saturn, dass die Sonde nicht überleben wird. Sie wird in die Atmosphäre des Planeten stürzen, das Magnetfeld und die Schwerkraft untersuchen und Daten sammeln, die den Wissenschaftlern ein besseres Verständnis vom inneren Aufbau des Saturns geben sollen. Aber für die interessierten Beobachter wird das Beste sein, dass Cassini Fotos macht bis die Linsen schmelzen. Am 15. September bekommen wir vermutlich den ersten detaillierten Wetterbericht vom Saturn samt Bildergalerie.



Für Cassini wird es dann Zeit zu gehen. Sie verabschiedet sich als Sternschnuppe vom Leben als Raumsonde und leuchtet für die nicht vorhandenen Saturnbewohner einen schönen Streifen an den Himmel. Well done Cassi!