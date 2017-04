Kein Umweg mehr über Mäuse, Tastaturen oder Joysticks: Auf seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz hat der amerikanische Facebook-Konzern verkündet, man wolle eine Technologie entwickeln, mit deren Hilfe Nutzer künftig Texte direkt aus dem Kopf heraus verfassen. Der Umweg über Eingabegeräte soll dann unnötig werden.

Bereits Anfang des Monats sorgte Technologie-Pionier und Milliardär Elon Musk für ähnliche Schlagzeilen. Er will mit einer neuen Firma erforschen, wie man Computer und Menschen direkt miteinander verschmilzt. Neuralink heißt das Unternehmen und es will Elektroden entwickeln, die direkt am Gehirn andocken.

Bei der Entwicklerkonferenz präsentiert Facebook-Managerin Regina Dugan das Projekt, Menschen mit Hilfe von Sensoren Worte direkt aus ihrem Gehirn in Computer eintippen zu lassen. Bildrechte: dpa Bis wann Prototypen existieren sollen, darüber machten weder Facebook noch Musk genaue Angaben. Doch die Vorhaben dürften mit einigem Ehrgeiz vorangetrieben werden. Bei Facebook arbeiten aktuell 60 Forscher an der Umsetzung des Plans. Und Musk hat schon bei seinen vorangegangenen Projekten bewiesen, dass er sie zum Erfolg führen will. Der 45-Jährige gehört zu den Gründern des Internetbezahldienstes Paypal, verkauft mit Tesla im großen Stil Elektroautos und hat mit seiner Firma SpaceX gerade erfolgreich die erste recycelte Rakete gestartet.

An der Gehirn-Computer-Schnittstelle - kurz BCI für Brain-Computer-Interface - wird aber nicht nur im fernen Kalifornien gearbeitet. Auch in Deutschland beschäftigen sich mehrere Arbeitsgruppen und Institute mit den Möglichkeiten, Mensch und Maschine direkter zu vernetzen. Ein Beispiel dafür sind die Forscher um den Biomedizintechnik-Professor Jens Haueisen an der Technischen Universität in Ilmenau.

Auf dem Kopf - oder direkt hinein

Haueisen unterscheidet dabei grundsätzlich zwei verschiedene Methoden. Auf der einen Seite stehen sogenannte invasive Verfahren, bei denen Menschen bei einer Operation Elektroden ins Gehirn eingepflanzt werden. Auf der anderen Seite sind die nicht-invasiven Ansätze, dabei werden die Hirnströme von der Kopfhaut aus mittels EEG (Elektroenzephalografie) aufgezeichnet.

Die Ilmenauer Wissenschaftler haben sich im MNE-CCP-Projekt für die Nicht-Invasive Methode entschieden. Gemeinsam mit der Havard-Medical-School und dem MIT in Boston/USA haben sie eine Haube mit Elektroden entwickelt, die ohne die übliche Kontakflüssigkeit funktioniert. Die Kappe misst die Hirnströme ihres Trägers und kann theoretisch auch zur Steuerung von Computern eingesetzt werden.