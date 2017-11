Statt in Elektronen wollen die Wissenschaftler die Informationen also künftig in Lichtpaketen speichern. Die größte Herausforderung dabei ist allerdings die Kontrolle des Lichts. Und genau daran arbeiten der Forscher der Uni Magdeburg gemeinsam mit den Gruppen von Prof. Yun-Feng Xiao (Peking University, China), Prof. Marko Loncar (Harvard University, USA) und Prof. Lan Yang (Washington University, USA). Denn in den verschiedenen Teilen eines Speichers - die Forscher nennen ihn Mikroresonator - hat das Licht unterschiedliche Geschwindigkeiten. Informationen können aber nur bei gleicher Geschwindigkeit ausgetauscht werden. Die Forscher müssen deshalb die Geschwindigkeiten im Wellenleiter und dem eigentlichen Speichermodul anpassen.