Das Problem ist dabei weniger der Kraftstoffverbrauch oder der Ausstoß an Kohlendioxid. Im Gegenteil: Die Senkung des Verbrauchs - und damit auch des Klimagases CO2 - gelingt in der Regel besser als bei Benzinern. Immerhin arbeiten Dieselmotoren aufgrund der Selbstentzündung des Kraftstoffgemischs im Zylinder wesentlich effizienter. Dafür stoßen sie im Schnitt aber größere Mengen Stickoxide aus, die bei hoher Konzentration als Atemgifte wirken können.

Autos gehören zu den bedeutendsten Quellen schädlicher Stickoxide. Einige Katalysatoren mit vorgeschalteter Harnstoffeinspritzung reduzieren den Ausstoß dieser Stoffe - der Name dafür ist selektive katalytische Reduktion (SCR). Dazu wird die synthetisch hergestellte Harnstofflösung in den Abgasstrom eingesprüht. Es entsteht Ammoniak. Im Katalysator kommt es dann zu einer weiteren chemischen Reaktion: Der Ammoniak wird weitgehend umgewandelt in Stickstoff und Wasserstoff. Diese Harnstofflösung wird unter dem Namen AdBlue verkauft.