In Zwickau wird an der Zukunft des Wohnens geforscht und gearbeitet. Und die soll möglichst emissionsfrei aussehen und trotzdem bezalhbar sein. In Zwickau wird jetzt ein Wohn-Modell entwickelt, das den Anspruch hat, die Energiewende ökologisch effizient, sozial gerecht und wirtschaftlich tragfähig umsetzen zu können. Der Schlüssel zum Erfolg soll vernetzte und intelligente Technik sein.

Wir wollen zukunftssicher bezahlbares Wohnen haben und genau dafür entwickeln wir diese Technologien, also Regelungstechnologien, um die Energiekosten in den Quartieren zu senken, dass eben Wohnen bezahlbar bleibt.

Bessere Fassadendämmungen sorgen für geringere Heizkosten. Das warme Wasser kommt von der Solaranlage auf dem Dach. All das sind bereits gängige Konzepte, um energiesparendes Wohnen möglich zu machen. Beim Zwickauer Null-Emissions-Quartier kommt ein entscheidender Aspekt dazu: Intelligente Steuerung. Da Menschen individuell zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf Wärme und Energie zugreifen, soll die smarte Technik jedem genau dann Wärme und Energie zur Verfügung stellen, wenn sie wirklich gebraucht wird - über Wärmepumpen, Speichereinheiten und Photovoltaikanlagen direkt im Viertel. An dem Projekt "Zwickauer Energiewende Demonstrieren", kurz "ZED", arbeiten neben der Stadt Zwickau und der Westsächsischen Hochschule elf weitere Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem sozialen Bereich mit.

In der ersten Phase des Projektes werden Heizungen und Stromverbraucher in den Wohnungen in ein intelligentes Smart-Home-Netz eingebunden. Das intelligente Haus kennt den Energiebedarf und versorgt seine Bewohner passgenau. In der nächsten Stufe werden die Smart Homes miteinander vernetzt, so dass ein ganzer Straßenzug entsteht, in dem intelligente Elektronik die Wärme- und Energieversorgung steuert.