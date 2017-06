Europäischer Erfinderpreis geht nach Zeitz “Zauberwatte“ gegen Ölkatastrophen

Manchmal können aus Fehlern ganz großartige neue Dinge entstehen. So wie im Fall der Firma Deurex in Sachsen-Anhalt. Eigentlich stellt man dort Wachse her. Doch bei der Produktion machte ein Mitarbeiter Fehler und es entstand ein völlig neues Produkt. Eine Art feiner Watte, die Öl und Wasser voneinander trennen kann. Heute hat Deurex dafür den Europäischen Erfinderpreis bekommen.