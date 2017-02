Neben der Navigation ist weitere Technik aus Jena an Bord: Eine multispektrale Bildgebung. Wenn man so will ein Abkömmling der Fernerkundungs-Kamera, mit der schon Sigmund Jähn gearbeitet hat. Die Projektmanagerin von Sentinel-2, Gunn Schweickert, sagt: "Ein ganz wesentliches Design-Feature des Satelliten ist seine hohe spektrale Auflösung. Man kann farblich also ein Wahnsinnsspektrum in unheimlicher Genauigkeit auflösen und um das tun zu können, brauchten wir entsprechende Filter. Die werden auch von Jena-Optronik geliefert."

Sentinel 2B macht Aufnahmen auf 13 Kanälen, im optischen und im nahen Infrarotbereich. Bildrechte: ESA