In Deutschland ist diese kombinierte Anbauart noch nicht sehr verbreitet. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei forscht in einer Anlage am Müggelsee bei Berlin. In der Schweiz wird an der Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW die Aquaponik-Technik in sogenannten Dachfarmen erforscht - mit dem Ziel, Lebensmittel so nah wie möglich am Verbraucher zu produzieren, nämlich mitten in der Stadt, beispielsweise auf Gebäudedächern. Am südlichen Zipfel Europas, im wasserknappen Spanien, könnte man dank Auqaponik-Kultur viel Wasser sparen. Doch davon ist man entfernt. Bisher gibt es eine einzige größere Aquaponik-Anlage in Malaga.