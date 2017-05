In Zukunft wird sich der Straßenverkehr in Deutschland und der ganzen Welt stark verändern. Bis zum Jahr 2020 planen verschiedene Autohersteller und Wissenschaftler, selbstfahrende Autos serienreif zu machen. Dadurch soll der Verkehr sicherer und komfortabler werden. Doch wie weit ist die Entwicklung der autonomen Autos schon fortgeschritten? Stephan Schmidt hat an der Universität Magdeburg die Juniorprofessor "Autonome Fahrzeuge" inne.

Ich glaube das Beispiel von dem Tesla aus dem letzten Jahr, das zeigt das ganz gut: Die Fahrzeuge haben einen Stand erreicht, wo man meint als Benutzer, dass sie relativ zuverlässig sind, aber dann, wenn es darum geht, dann doch in so kritische Grenzbereiche zu kommen, dass sie eben versagen und das sehe ich noch als großes Problem an.

Selbstfahrendes Auto: Heute noch ein Prototyp - 2030 schon der Regelfall? Bildrechte: dpa

Schmunzelnd fügt Stephan Schmidt hinzu, man müsse bei Youtube nur mal "My tesla tried to kill me" eingeben, dann bekomme man einen ungefähren Eindruck davon, wie sicher selbstfahrende Autos aktuell wären. Doch Wissenschaftler und Unternehmen arbeiten unter Hochdruck an der Verbesserung – auch weil es eine gesellschaftliche Relevanz gibt.



So mache der ADAC regelmäßig Befragungen, die über die Zeit zeigten, dass sich eine wachsende Zahl Menschen autonome Fahrzeuge vorstellen können. Doch Schmidt ergänzt: "Also den Cabrio-Fahrer auf der kurvigen Bergstraße wird man wahrscheinlich nicht erreichen, aber wenn man sich überlegt, wieviel Zeit man im Stau auf der Autobahn verbringt, dann denk ich schon, dass das einen Mehrwert hat." Doch es gibt vor allem in Deutschland eben viele Menschen, die gern Auto fahren. Für Professor Andreas Wendemuth vom Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationstechnik der Universität Magdeburg ein großer Unterschied zum Beispiel zu den Amerikanern.