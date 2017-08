Der Jubel im NASA Kontrollzentrum in Pasadena ist groß, im August 2012. Wissenschaftler springen wie wild durcheinander, lachen, rufen, umarmen sich. “Es kommt mir vor, als wären wir bei den Olympischen Spielen“, so beschreibt der Direktor des Kontrollzentrums, Charles Elachi, seine Gefühle damals. “Und dieses Team hat gerade Gold gewonnen.“ “Dieses Team“ ist das Team des Mars Science Laboratory (MSL), das es gerade erfolgreich geschafft hat, einen “Kleinwagen“ auf den Mars zu schicken: Rover Curiosity (zu deutsch Neugier), 900 Kilogramm schwer, drei Meter lang 2,8 Meter breit, das größte Stück menschliche Technik, das je auf dem Mars gelandet war.

Kaum angekommen, beginnt der Rover auch schon seine Arbeit. Erst ein paar grobkörnige Bilder, danach Bilderserein für ganze Panoramen. Dann setzt sich der Rover auf seinen sechs Rädern in Bewegung. Statt aus Solarzellen bekommt er seine Energie aus einer Atombatterie, einem Radioisotopengenerator. Der kann die thermische Energie des Atomzerfalls in elektrische Energie umwandeln. Damit werden nicht nur die Räder, sondern auch die technischen Geräte angetrieben. Denn der Rover kann nicht nur Fotos schießen. Er ist auch in der Lage, Bodenproben zu nehmen und sie direkt zu analysieren. Er hat einen Laser, eine Wetterstation, ein Strahlenmessgerät und ein Gerät zum Aufspüren von Wasserstoff an Bord - und einen Infrarotscanner aus Jena.