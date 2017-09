Diskussion um Gen-Chirurgie Dürfen wir den perfekten Menschen formen?

Weltweit wird in Laboren am menschlichen Erbgut "herumgeschnippelt". In der Genomchirurgie können mit präzisen Genscheren Gene verändert, herausgeschnitten und ersetzt werden. Praktisch ist vieles möglich. Doch vor der Praxis steht die Ethik: Darf der Mensch alles, was er kann? Der Hoffnung, Krebs zu heilen, Erbkrankheiten zu verhindern, steht die Angst vor Missbrauch gegenüber. Damit beschäftigt sich die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina auf ihrer Jahresversammlung.

von Karsten Möbius