Beim Hyperloop-Wettbewerb in Los Angeles war das deutsche Team mit seiner Miniatur-Transportkapsel wieder am schnellsten. Der Hyperloop-Pod des Teams WARR von der TU München erreichte auf der Teststrecke eine Geschwindigkeit von 324 kmh. Insgesamt hatten 23 Mannschaften aus der ganzen Welt auf der 1,25 km langen Teststrecke an dem Wettbewerb in Los Angeles teilgenommen. Die Münchner hatten im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten auf einen Antrieb mit eingebautem Elektromotor gesetzt. Projektleiter Gabriele Semino hatte mit seinen Studenten fast ein halbes Jahr an dem Modul gearbeitet.