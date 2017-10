Ihr Name auf dem Mars. Geht klar, dank der Nasa. Die will im Mai 2018 den neuen Mars-Lander „InSight“ ins All schicken. Und wer mag, kann seinen Namen mit auf den Trip geben. Die Nasa hat dafür eine spezielle Seite freigeschaltet, auf der sich jeder mit Vor- und Nachnamen eintragen kann.