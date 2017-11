Seit 2009 läuft bei der NASA das Projekt " DEEP “, das kleine Sonden mithilfe von Laserstrahlen extrem beschleunigen und ins nächste Sonnensystem schicken will. Seit 2015 ist Prof. Philip Lubin von der University of California Santa Barbara Chef des Projekts. Der Physiker, der vor allem den Laserantrieb für die Miniraumschiffe entwickelt, erklärte jetzt, dass die Sonden nicht nur das Weltall jenseits des Sonnensystems erforschen sollen. Nein, sie werden auch bemannt sein. Wie die Webseite Space.com Lubin zitiert, sind die “Passagiere“ für die Minisonden gefunden, die “ersten interstellaren Reisenden“, wie Lubin sie nennt. Es sind: Nematoden und Tardigraden. Das klingt irgendwie nach Aliens und ist es auch ein wenig – vor allem bei den Tardigraden.

Beide sind in der Forschung keine Unbekannten. Die Nematoden “Caenorhabditis elegans“ sind Fadenwürmer, die zum Beispiel in der Genetik als Modellorganismen vielfach verwendet werden. Sie sind nur einen Millimeter lang und haben interessante Überlebensstrategien entwickelt, können z.B. bei Futterknappheit im Dauerlarvenstadium mehrere Monate überleben. Das ist aber gar nichts im Vergleich zu den Tardigraden. Die sind auch als Bärtierchen oder Wassertier bekannt. Und sie waren schon im All – und zwar ohne Schutz im luftleeren Raum, in Kälte und Strahlung. Und sie haben überlebt.