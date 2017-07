Im Weltall dauert alles ein wenig länger. Dafür, dass wir jetzt Bilder vom spektakulärsten Wirbelsturm des Sonnensystems bekommen, musste die NASA vor sechs Jahren auf den Startknopf drücken. Am 5. August 2011 stieg die Atlas V 551 Rakete in Cape Canaveral in den Himmel – an Bord die Jupiter-Sonde „Juno“. Vor einer Woche schwenkte die Sonde in die Umlaufbahn des Gasplaneten. Gestern Nacht überflog sie in 9.000 Kilometer Entfernung den "Großen Roten Fleck“.