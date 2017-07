Nur drei Kilogramm statt beinahe sieben Kilogramm: Die Leichtbaufelge könnte die Automobilindustrie aufhorchen lassen. Dem Team um den Chemnitzer Ingenieur Alexander Hackert, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz, ist es gelungen, aus einer normalen Alufelge ein Leichtgewicht zu machen: "Also unsere Referenzfelge - das ist eine Stahlfelge von einem VW Up - wiegt reichlich 6,8 Kilogramm und unser neues Leichtbau Rad wiegt weniger als die Hälfte - etwa 3 Kilogramm." Die Felge besteht aus einer neuen Kombination von Materialien: Aluminiumschaum kombiniert mit Faserverbundstoffen. Und diese stapeln die Forscher im Sandwich-Prinzip übereinander.