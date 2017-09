sagte Igor Komarow, Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, am Mittwoch bei einer Konferenz in Australien. Diese Erklärung zeigt die gemeinsame Vision beider Länder zur wissenschaftlichen Arbeit im Weltall, hieß es in einem NASA-Statement dazu.

Die NASA sieht in dem von ihr entwickelten Projekt einen Wegbereiter für die weitere Erforschung unseres Sonnensystems, insbesondere in Richtung Mars. Wie die amerikanische Raumfahrtagentur mitteilte, habe man innerhalb des vergangenen Jahres bereits Firmen beauftragt, Konzepte für eine derartige Station zu entwickeln. Sechs Firmen würden jetzt an den Deep Space Systemen arbeiten, deren Prototypen 2018 fertig sein sollen. Laut Aussagen von Roskosmos könnten erste Module zwischen 2024 und 2026 ins All gebracht werden.