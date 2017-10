Auf der Mondrückseite ist praktisch überhaupt kein störender Funkverkehr von der Erde zu merken, man könnte also bis an die Anfänge des Urknalls ins All, ins Universum lauschen.

Raumfahrttechnisch hält Planetengeologe Ulrich Köhler einen Marsflug in den nächsten zehn Jahren für möglich. Bis Astronauten auch psychisch dafür gerüstet sind, bis die Versorgung und das Überleben auf der strahlenbelasteten Marsoberfläche gesichert sind, wird es deutlich länger dauern. Dafür steht mit großer Sicherheit in den 2020er Jahren wieder ein Mensch auf dem Mond.

Denn das neue US-Trägerraketenprojekt Space Launch System arbeitet eng mit europäischen und deutschen Partnern zusammen. Das Kommando- und Servicemodul wird in Bremen entwickelt. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass in den neuen Raketen mehr Astronauten Platz finden, darf man schon mal träumen. Denn aktuell, so DLR-Mann Köhler, haben wir mit Alexander Gerts und Thomas Maurer zwei Top-Astronauten am Start. Ob einer von ihnen der erste Deutsche auf dem Mond wird, bleibt aber Spekulation, so Köhler - die vielleicht im nächsten Jahrzehnt Realität wird.