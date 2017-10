Die Herbstferien sind vorbei und in Sachsen drücken die Schüler wieder die Schulbank. Im Radebeuler Luisenstift bleibt in den nächsten zwei Wochen ein Platz leer: der von Tim Hebestreit. Er forscht in Genf am CERN, am Europäischen Kernforschungszentrum. Dort wird er sich in den kommenden zwei Wochen mit einem Gebiet der Physik befassen, mit dem nur absolute Spezialisten etwas anfangen können: Er arbeitet zusammen mit Wissenschaftlern am ATLAS-Experiment auf der Suche nach schweren Teilchen, sogenannten Z-Prime-Bosonen. Die gibt es bisher nur hypothetisch.

Ziel der Teilchenphysik ist es nun herauszufinden, ob es die wirklich gibt. Und da das wahrscheinlich sehr massive Teilchen sind, müssen dafür hohe Energien aufgewendet werden. Tim Hebenstreit

CERN: Europäisches Zentrum für Nukleare Kernforschung in Genf Bildrechte: IMAGO Und solche hohen Energien schafft nur das CERN bei Genf, für Tim Hebenstreit das weltbeste Experiment für diese Art von Forschung, die ihn seit Jahren begeistert. Schon als 14-Jähriger hat er eine erste Veranstaltung zur Teilchenphysik an der TU Dresden besucht.



Später absolvierte er ein Praktikum am Institut für Kern- und Teilchenphysik an der TU und schrieb eine Facharbeit über Daten aus dem ATLAS-Detektor, für die er mit dem "Dr. Hans Riegel-Fachpreis" geehrt wurde.

Die einen daddeln, die anderen suchen Elementarteilchen?!