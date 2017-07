Harry Potter und seine Freunde mussten das richtige "Wutschen und Wedeln" mit dem Zauberstab lange üben, um Federn schweben zu lassen. Ähnlich geht es bis heute Drohnen- oder Modellflugzeug-Piloten: Sie steuern ihre Flugobjekte mit minimalsten Bewegungen am Steuerhebel, kontrollieren zeitgleich, ob das Flugobjekt dahin fliegt, wo es soll und denken auch noch spiegelverkehrt, wenn sie beim Flug mit einer Kamera filmen und die Drohne zurücklenken. Das könnte bald ohne ein Steuerungsgerät gehen – Forscher in der Schweiz haben Sensoren entwickelt, die auf Textilmaterial angebracht in ein Uhrarmband passen. Dann fliegt man Drohnen sprichwörtlich aus dem Handgelenk.

Sensor aus Fasern Bildrechte: Institut Empa Materials und Science Technology

Dass Sensoren auf Bewegungen reagieren, kennen wir schon lange aus dem Alltag, zum Beispiel die Parkhilfe am Auto, bei der Sensoren Schallwellen und deren Reflektion auswerten oder an Fahrstuhltüren, die mit visuellen Sensoren arbeiten. Neu am Ansatz des Empa-Institutes aus der Schweiz ist, dass ihr Sensor aus piezoresistiven Fasern besteht, die feinste Bewegungen der Hand registrieren und in ein elektronisches Signal umwandelen. Diese Fasern werden aus Keramik entwickelt, die im 3-D-Druck hergestellt wird. Und diese Fasern übersetzen die Handbewegungen beim Drohnefliegen.