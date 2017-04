Edmund Stoiber, früherer bayrischer Ministerpräsident in der Debatte über Bruno, den Bären

Das "Äähh" trifft wahrscheinlich keine Schuld, wenn der ehemalige bayerische Ministerpräsident Stoiber unverständlich bleibt. Aber das Äähh/Ähm/Hm gehört fest zur gesprochenen Sprache, sagt Judith Pietschmann, Sprechwissenschaftlerin an der Uni Halle. "Zögerungslaute wie äähms oder ööhms nennen wir Hesitationen oder manchmal auch Lautdehnungen. Sie sind ein Phänomen der Sprechplanung."

Judith Pietschmann, Sprechwissenschaftlerin an der Uni Halle

Wenn Pausen versprachlicht werden, dann haben sie so ein Äähm. Das ist eigentlich die Funktion von diesen Hesitationen, dem Hörer zu zeigen: Sie denken jetzt grade. Ich mach jetzt grade ne Denkpause.

Ein britischer Wissenschaftler hat die Verzögerungslaute nun näher untersucht. Er zeigte, dass das Ääh wichtig ist für die zwischenmenschliche Kommunikation. Zum Beispiel, um jemanden auf eine Absage vorzubereiten. "Das zeige ich schon nichtsprachlich an, indem ich meinen Beitrag beginne mit…ääähmm…naja…dann ist schon alles klar, ich brauche gar nicht weiter zu sprechen. Man weiß schon: Mist, das klappt nicht", sagt Pietschmann. Ein Ähh schont also unsere Mitmenschen. Zeigt, dass wir gerade denken und… sicher gleich weiter sprechen werden. Und trotzdem hat das Äähh einen schlechten Ruf. Heerscharen von Rhetoriktrainern wollen es ausrotten. Was wiederum Sprechwissenschaftlerin Judith Pietschmann fast amüsiert.