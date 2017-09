Für die Lübecker Forscher ist die Arbeit am XFEL nach eigenen Aussagen ein "technischer Quantensprung". Der Laser kann in extrem kurzen Pulsen arbeiten – vergleichbar mit dem ABS beim Bremsen, nur millionenfach schneller. Das ermöglicht nicht nur Einzelbilder (Fotos), sondern ganze Bildfolgen dynamischer Prozesse (Filme) aufzunehmen. "Da der neue Europäische Röntgenlaser eine noch höhere Intensität und Qualität der Strahlung als der Laser in den USA liefert, entstehen völlig neue technische Möglichkeiten um die Prozesse in unserem Körper besser zu verstehen", sagt Prof. Lars Redecke von der Uni Lübeck.