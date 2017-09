Der rote Bereich zeigt an, woher die Strahlung stammt – und das ist nicht das Zentrum unserer Milchstraße, sondern eine fremde Galaxie. Bildrechte: Pierre-Auger-Observatorium/KIT

Signale aus dem Weltall. Seit je fasziniert uns, was da draußen geschieht. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, dass sie im Physikunterricht mit Nebelkammern der kosmischen Strahlung nachgespürt haben. Heute werden Thermoskannen und digitale Fotosensoren benutzt, um die Strahlung aus dem All nachzuweisen. So ähnlich gehen auch die Wissenschaftler am Pierre-Auger-Observatorium in Argentinien vor - nur, dass der Maßstab bei ihnen um einiges größer ist. Denn ihre Forschungsanlage umfasst eine Fläche von 3.000 Quadratkilometern in der argentinischen Wüste. Dort fangen 1.660 Wassertanks, die jeweils zwölf Kubikmeter hochreinen Wassers enthalten, sowie 27 Teleskope die Signale aus dem All auf. In diesem Observatorium hat ein internationales Forscherteam jetzt erstmals Strahlung aus fernen Galaxien empfangen.