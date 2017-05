In einem sind sich von Straßenbauern über Stadtplaner bis hin zu Wissenschaftlern alle einig: Die Straße der Zukunft muss mehr sein, als eine dunkelgraue Piste, über die von Verbrennungsmotoren betriebene Autos rollen. Denn, wenn es um den Straßenverkehr geht, dann gibt es beinahe unzählige Herausforderungen, die in Zukunft gemeistert werden müssen - und das auf der ganzen Welt.

Hitze hat den Asphalt aufbrechen lassen Bildrechte: dpa Das immer größere Verkehrsaufkommen verstopft die Straßen, gleichzeitig sorgt der Klimawandel dafür, dass sie hierzulande immer häufiger kaputt gehen, weil der Asphalt ständig hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Es ist ein Teufelskreis: Die immer mehr werdenden Autos auf immer mehr Straßen sorgen für immer mehr Schadstoffe und Feinstaub in unserer Luft. Und die wiederum beschleunigen den Klimawandel.



Als ob das nicht schon genug Herausforderungen wären, bringt auch der Wandel unserer Mobilität noch einige mehr: Elektromotoren sollen Verbrennungsmotoren ablösen und den Strom, um sie zu betreiben, soll am besten gleich die Straße selbst produzieren. Ganz nebenbei kommuniziert sie auch noch mit unseren zukünftigen Autos, denn die sollen autonom fahren - mit Hilfe der Straße. Die leitet dann den Verkehr oder warnt, wenn es zu einer brenzligen Situation kommt. Aber bei all dem darf die Superstraße der Zukunft bitte keine Ressourcen verschwenden: Ob Beleuchtung oder Navigation - all das bitte im Energiesparmodus. All diese Wünsche zu erfüllen, geht nicht? Geht doch, sagt die Wissenschaft.

An der TU Dresden tüftelt man an der kurzfristigen Lösung für ein Problem, das akut ist: Der Güterverkehr in Deutschland hat sich in den vergangenen 30 Jahren verfünffacht - Tendenz steigend. Rund 44 Millionen Fahrzeuge rollen täglich über deutsche Straßen. 2050 könnten es dann sogar 130 Millionen sein, so die Prognosen. Schon heute ächzen die Straßen unter der enormen Belastung. Die Folge: sie verformen sich und bekommen Risse. Im Hochsommer sorgt die Hitze zusätzlich für solche Schäden, denn auch der Klimawandel macht den Straßen mehr und mehr zu schaffen. Deshalb tüfteln Frohmut Wellner und sein Team im Straßenbaulabor der TU Dresden an verbesserten Straßenbelegen. Besonders der Asphalt ist hier im Fokus: Der hat Potential und kann recycelt werden. Die Forscher haben ihn mit Fasern vermischt.

Die Glasfasern bewirken einen Bewehrungseffekt und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite eine Verbesserung der Verformungsresistenz bekommen und auf der anderen Seite gleichlaufend damit eine Verbesserung der Rissresistenz. Prof. Frohmut Wellner, TU Dresden

Doch moderne Asphalte können heutzutage schon einiges mehr: unter anderem Lärm schlucken, dank hellerer Farben für bessere Sicht sorgen und Abgase aus der Luft filtern - so wie die schadstoffreinigende Oberflächen-Veredelung "Photoment" zum Beispiel.

Wenn es nach der Wissenschaft geht, soll der Straßenbelag der Zukunft aber noch viel mehr könnnen. Forscher der TU München wollen nämlich erreichen, dass er sich selbst heilen kann. "Die Forschung ist im Moment so weit, dass wir kleinste Hohlräume wieder füllen können", sagte Stephan Freudenstein vom Lehrstuhl für Verkehrswegebau dem Bayrischen Rundfunk. Demnach könnten zukünftig winzige Kapseln in die Fahrbahndecke eingebaut werden, die eine Art "Reserve-Bitumen" enthalten. Wenn dann schwere Fahrzeuge wie Lkw darüber fahren, brechen die Kapseln nach und nach auf, das Bitumen läuft heraus und die Straße wird wieder elastisch.

Eine Dehnfuge auf der A9 bei Nürnberg - voll mit Sensoren, deren Daten den Verkehrsfluss steuern können. Bildrechte: dpa

Außerdem könnten im Beton Bakterien enthalten sein: Dringt Wasser durch Risse in die Straße ein, werden sie aktiv. "Man muss sich das ganz einfach so vorstellen: Das sind Bakterien, die sich ernähren müssen, die dabei wieder was ausscheiden. Und das, was sie an Materialien umsetzen, hilft dem Beton, sich selbst zu heilen und kleine Risse wieder zu verkleben", so Stephan Freudenstein von der TU München.