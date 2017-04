Astronomen wollen Schwarzes Loch fotografieren

Die beteiligten Teleskope (v. links oben im Uhrzeigersinn): APEX, Pico Veleta, LMT, JCMT, ALMA, SMT (Heinrich-Hertz-Teleskop), SMA, SPT Bildrechte: APEX, IRAM, G. Narayanan, J. McMahon, JCMT/JAC, S. Hostler, D. Harvey, ESO/C. Malin

Zwar ist das irgendwie paradox, gibt Falcke zu. "Wie kann ich etwas sehen, was nicht sichtbar ist?" Einen Schatten könne man dort fotografieren, wo das Licht fehle. Denn bevor das Gas hineinfalle, werde es sehr heiß und das Licht führe zu einem Feuerring, der in der Nähe des Ereignishorizontes zu sehen sei. "Und dann verschwindet das Licht in diesem Ereignishorizont. Und dieses Loch, diesen Schatten, den können wir dann sehen. Das ist das, was man erwartet", erklärt Falcke.



Um dieses Foto zu schießen, schließen sich bis Mitte April weltweit mehrere Teleskope zu einem einzigen virtuellen Riesenteleskop zusammen. Fernrohre in der Antarktis, auf Hawaii, in Chile, Spanien, Mexiko und im US-Bundesstaat Arizona tun dabei so, als seien sie Bestandteile eines einzigen, erdumspannenden Teleskops.