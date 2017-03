Bildrechte: Olaf Strauss

Beim Autofahren auf der Landstraße gerät man genau in die Situation wo das Auge im Grunde wehrlos ist gegen so eine Lichtattacke. Wir fahren mit an die Dunkelheut angepassten Augen. Unsere Pupillen sind geweitet, die Stoffwechselprozesse in der Netzhaut laufen langsam ab. Wenn mir jetzt plötzlich ein Auto entgegenkommt, dessen Scheinwerfer die weit geöffneten Pupillen und die lichtempfindlichen Sehzellen im Auge treffen, dann bin ich für einen kurzen Augenblick total blind.