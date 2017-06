Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde NASA haben mit dem Weltraumteleskop "Kepler" zehn neue Planeten entdeckt, die etwa so groß wie unsere Erde sind und auf denen die Voraussetzungen für Leben bestehen könnten.

Wie die NASA mitteilte, fanden ihre Astronomen erneut 219 bisher unbekannte Exoplaneten. Das sind Planeten, die sich außerhalb des Gravitationsfeldes unserer Sonne, aber innerhalb des Gravitationsfeldes von anderen Sternen bewegen. Zehn der neuen Exoplaneten sind laut der US-Raumfahrtbehörde nicht nur fast so groß wie die Erde, sondern bewegen sich auch in der sogenannten habitablen Zone. Die "habitable Zone" beschreibt den Entfernungsbereich im Umfeld von Sternen, in dem Leben möglich sein könnte, weil die Planeten dort weit genug vom Stern entfernt sind, dass nicht alles Wasser sofort verdampft, aber nahe genug, dass es nicht nur Eis gibt.