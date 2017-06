Bildrechte: dpa

Lösung 1: Biokerosin

Das Kerosin durch einen Kraftstoff aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzen, zum Beispiel durch Mikro-Algen, aus denen Wissenschaftler Algenkerosin herstellen können. Vorteil: Algen wachsen in Salzwasser und schnell, sind widerstandsfähig und enthalten Lipide und damit Öl. Zudem besteht kein sogenanntes Teller-Tank-Problem, weil Algen im Gegensatz zu Mais beim Anbau keine Nahrungspflanzen verdrängen würden. Nachteil: Bislang konnte Algenkerosin nur in kleinen Mengen erzeugt werden. Um für einen Testflug 50 Liter Biokerosin zusammen zu bekommen, mussten Ingenieure weltweit Treibstoff einkaufen und nach Deutschland fliegen. Energiebilanz: ernüchternd! Algenkerosin ist zudem achtmal so teuer wie herkömmliches Kerosin, kostet also rund 400 statt 50 Euro pro Fass. Das Öl aus Algen ist aber zumindest so vielversprechend, dass es eines Tages einen Teil des Kerosins aus Erdöl ersetzen könnte.