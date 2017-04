Jetzt zu Ostern sind sie allgegenwärtig, die Hasen. In allen Varianten - aus Schokolade, aus Plüsch, aus Blech, nur die echten aus Fleisch und Blut sind in unseren Feldfluren äußerst rar geworden. Hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ganz besonders. Da sie sich tagsüber eher verstecken, fällt auch erst bei Nacht auf, wie schlimm es um die Langohren steht. Mit der sogenannten Scheinwerfermethode zählen die Jäger immer im Frühjahr und im Herbst bei Nacht die Feldhasen in ihrem Revier.

Bildrechte: MDR/Thünen Institut Scheinwerferzählung ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, um Feldhasen zu zählen. Dazu fährt man eine festgelegte Strecke im Revier mit dem Auto ab und leuchtet mit einem Scheinwerfer das sogenannte Offenland (Felder, Wiesen, Weiden). Dabei werden Hasen und andere Tiere gezählt und es wird festgehalten, wo sie sich aufgehalten haben. Dass im Frühjahr mehr Hasen gezählt werden als im Herbst liegt wahrscheinlich daran, dass sie im Frühjahr aktiver und deshalb besser zu finden sind. Trotz einer minimalen Fehlerquote gelten die Daten aus der Scheinwerferzählung als so belastbar, dass sie zum Beispiel auch vom Bundesumweltamt genutzt werden.

Anhand dieser Daten sehen wir, dass es dem Feldhasen bei uns nicht gut geht. Es gibt Reviere, da haben die Jäger aufgehört zu zählen, weil sie seit Jahren keinen Hasen mehr gesehen haben. Besonders kritisch ist es in den ostdeutschen Bundesländern. Matthias Neumann, Wildtierökologe am Thünen Institut

Matthias Neumann vom Thünen-Institut in Eberswalde - dem Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei - beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung. Mit 8,2 Feldhasen auf 100 ha in Thüringen, 5,6 in Sachsen-Anhalt und nur 3,4 in Sachsen ist der Bestand seit Jahren extrem niedrig, wenn auch stabil. Eine Gefahr, dass der Feldhase hier bei uns ausstirbt, sieht er nicht. Aber es gibt allen Grund, die Lage ernst zu nehmen.

Bildrechte: MDR/ Thünen Institut Eberswalde Der Feldhase ist in gewisser Weise ein Botschafter für seine Leidensgenossen, die mit ihm den Lebensraum teilen. Das Rebhuhn zum Beispiel ist hier wirklich vom Aussterben bedroht. Und da müssen wir uns die Frage stellen, warum das so ist. Meist spielen mehrere Gründe eine Rolle. Matthias Neumann

Schutzlos auf dem Acker

Feldhase, Rebhuhn, Kiebitz und deren Nachwuchs sind begehrte Beutetiere und deshalb besonders auf eine gute Deckung angewiesen. Solange etwas auf dem Acker wächst, ist auch eine gewisser Schutz vorhanden. Doch dann kommen die riesigen Landmaschinen, verwandeln die Fläche in eine einzige Wüste und in einen reich gedeckten Tisch für Fuchs und Co. Bildrechte: dpa

Schmale Kost auf schmaler Flur

Meist fehlt es auf den Anbauflächen auch an Wasser. Nirgends kann sich eine Pfütze bilden, aus der die Hasen trinken könnten. Und statt der großen Vielfalt an Wildkräutern bieten sie allenfalls hochgezüchtete eiweißreiche Wiesenpflanzen für die Großviehfütterung oder Monokulturen für die Energiegewinnung. All das ist zu einseitig für Meister Lampe. Es ist so, als würden wir immer nur Brot essen müssen.

Je größer der Acker, desto schlimmer für den Hasen