Um die Polizisten zu schützen, hat das NIST nun mehrere Verfahren entwickelt, mit deren Hilfe die Beamten die Droge schneller erkennen können. Das ist überlebenswichtig, denn Fentanyl wird in den Vereinigten Staaten immer häufiger anderen Drogen beigemischt. Der Deutschlandfunk berichtet von 52.000 Menschen, die 2015 an einer Überdosis des künstlichen Opiats starben, eine Steigerung von ganzen 75 Prozent im Vergleich mit dem Jahr davor. Auch der Tod des Popstars Prince soll in Zusammenhang mit der Substanz stehen.

Fetanyl-Molekül Bildrechte: imago/Science Photo Library

Die Chemiker vom NIST schlagen mehrere Methoden zur Erkennung des gefährlichen Stoffs vor: Weil die Moleküle von Fentanyl und Heroin jeweils sehr unterschiedliche Massen haben, können die Substanzen mit Hilfe eines Massenspektrometers leicht erkannt werden. Dieser Ansatz versagt allerdings, wenn Substanzen etwa die gleiche Masse haben. Das ist bei verschiedenen Unterarten von Fentanyl der Fall.

Zwei Methoden bieten die Experten daher konkret an. Einerseits können Ionenmobilitätsspektrometer (IMS) genutzt werden. Sie sind nur etwa so groß wie eine Mikrowelle und kommen bereits an Flughäfen bei der Suche nach Sprengstoff oder anderen Drogen zum Einsatz. Die Geräte könnten Streifenpolizisten leicht im Kofferraum ihrer Fahrzeuge verstauen. Andererseits schlagen die Forscher ein Verfahren namens DART vor (Direct Analasysis in Real Time, übersetzt: Direktanalyse in Echtzeit). Es ist etwas genauer in den Ergebnissen, allerdings nicht so flexibel.