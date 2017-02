Bis sich der Fingerabdruck in der Polizeiarbeit durchsetzte, war es ein langer Weg, sagt Wolfgang Schütze vom Polizeimuseum Dresden. Es fehlte schlicht die Vorstellungskraft, “dass ein Fingerabdruck ausreicht, um einen Person zu identifizieren“, so der Experte für die Vermessung der Verbrecher. Und das war früher eine ziemlich aufwändige Tätigkeit. Zwei Beamte vermaßen die Festgenommenen. Und das konnte schon mal mehrere Stunden dauern. Körpergröße, Armspannweite, Sitzhöhe, Kopflänge, Kopfbreite, Jochbeinbreite, Länge des rechten Ohres und des linken Fußes sowie die Länge des linken kleinen Fingers – alles fein säuberlich in unterschiedliche Ablagen. “Die Akten füllten ganze Häuser“, so Schütze.

Die Argentinier waren schließlich die ersten, die das Verfahren offiziell machten und im September 1896 vor Gericht Fingerabdrücke als Beweis für die Identität zuließen. 1901 zog Großbritannien nach. Zu der Zeit begannen auch die Polizisten in Dresden mit der Methode zu arbeiten, sie waren damit Vorreiter in Deutschland. Gerichtlich zugelassen wurde das Verfahren hier erst 1916, sagt Wolfgang Schütze. Seither wurde die Daktyloskopie immer weiter verfeinert und ist bis heute Grundlage der Kriminaltechnik. In einigen Bereichen ist sie sogar genauer als ein DNA-Vergleich, sagt Simone Wabnitz, Sachverständige für Daktyloskopie am Landeskriminalamt in Magdeburg. “Wir können eineiige Zwillinge unterscheiden. Die DNA ist erst auf dem Weg dahin.“