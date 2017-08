Was wir "Rührei" nennen, ist für Lebensmittelchemikerin Fanny Hildmann eine "Homogenisierung". Ja, das Ei wird verrührt, damit eine einheitliche Masse aus Eigelb und Eiweiß entsteht. Auch Salz kommt hinzu, dann - anders als beim Rührei - Sand! So wird im Labor der Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen in Dresden die Probe für ihre weitere Untersuchung vorbereitet. Einer von vielen Arbeitsschritten ist, die Ei-Salz-Sandmasse in einem riesigen Apparat zu verstauen.

Bildrechte: MDR/Johannes Schiller