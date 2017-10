3. Foresight Filmfestival in Halle Wie sieht die Zukunft aus - und wenn ja wo?

Megacity oder digital vernetztes Dorf? Das Foresight Filmfestival in Halle will den Blick auf eine mögliche Zukunft werfen. In diesem Jahr dreht sich alles um die Fragen, wie wir in Zukunft leben wollen und wo dieses Leben stattfinden soll.