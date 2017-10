Die Preisträger Mehmet Serif Karakoyun aus Istanbul gewann in der Kategorie "Dialog - Stadt, Land, Zwischenraum". Er zeigte in "Snowflakes used to fall" eine nahe Zukunft, in der wir die Wirklichkeit nur noch in Hologrammen erleben können. Sebastian Egert erhielt den Preis in der Kategorie "Foresight Update" für "The very near future", der zeigt, was es bedeutet, wenn die Krankenversicherung den Alltag bestimmt - bis hin zur Onlinepizzabestellung. Das Publikum wählte "IM perfekt“ von Zuzsanna Koszti und Zuzsanna Virag Benyovsky aus Ungarn. Was passiert, ebenfalls in einer nahen Zukunft, wenn sich zwei Menschen mit Unterarmprothesen bei einem Date treffen - und einer geht die Energie für die Prothese aus.