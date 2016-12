Am Sonntag ist auf Hawaii ein ungewöhnliches Experiment zu Ende gegangen: Nach einem Jahr kehrten drei Frauen und drei Männer in die Zivilisation zurück. Das kleine internationale Team hatte 365 Tage in einer winzigen Forschungsstation am Hang des Vulkans Mauna Loa in 2.500 Metern Höhe gelebt und dort das Leben auf dem Mars simuliert. Zur Gruppe gehörte auch die deutsche Geophysikerin Christiane Heinicke.