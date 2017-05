F.R.A.N.Z. - diese Abkürzung steht für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft. Diese Worte scheinen auf den ersten Blick ziemlich abstrakt, aber hinter ihnen steckt schon sehr viel Praxis. In 10 sogenannten Demonstrationsbetrieben in ganz Deutschland nähern sich Bauern und Naturschützer einander an, um zugunsten der Artenvielfalt einen grundsätzlichen Interessenkonflikt auszuräumen.