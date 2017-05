Je eher der Englischunterricht beginnt, desto besser finden sich Kinder in der fremden Sprache später zurecht, glauben Bildungspolitiker und Eltern gleichermaßen. Gemeinsam forderten sie in den vergangenen Jahren immer wieder früheren Start von Englisch in der Schule. Eine neue Studie der Universitäten Bochum und Dortmund kommt nun allerdings zum umgekehrten Schluss. Demnach schnitten in der siebten Klasse diejenigen Schüler in Englisch besser ab, deren Sprachunterricht später begonnen hatte.

Grundlage der Untersuchung sind die Leistungen von insgesamt 5.130 Schülern von 31 Gymnasien aus Nordrhein-Westfalen. Vier Jahre lang, von 2010 bis 2014, sammelten die Forscher um Nils Jäkel und Markus Ritter Daten. Dabei maßen sie jeweils in der fünften und in der siebten Klasse das Lese- und das Hörverständnis der Kinder. Ergebnis: Während in der fünften Klasse diejenigen besser Englisch konnten, die die Sprache seit der ersten Klasse lernten, war es zwei Jahre später umgekehrt. Dann waren die Kinder besser, die Englisch erst seit der dritten Klasse lernten.

"Der fremdsprachliche Frühbeginn wird häufig hochgelobt, obwohl es insgesamt wenig Forschung gibt, die diesen Mythos unterstützt“, sagt Nils Jäkel, Didaktiker von der Universität Bochum. "Unsere Studie bestätigt Ergebnisse aus anderen Ländern, zum Beispiel Spanien, die zeigen, dass der Frühbeginn mit ein bis zwei Stunden Englischunterricht pro Woche bei Grundschülern auf längere Sicht nur wenig zur Sprachkompetenz beiträgt.“

Geht der Spaß an der Sprache verloren?