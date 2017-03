Gedächtnissportler haben natürlich auch ein besonderes Talent, sagt Ruud Berkers. Der Niederländer forscht am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Doch der eigentliche Trick der Superhirne seien bestimmte Techniken, die ihnen dabei helfen, sich Dinge zu merken, ergänzt er. Eine dieser Strategien ist die Loci-Methode. Dabei helfe das räumliche Denken dabei, bestimmten Orten Begriffe zuzuordnen. Dazu nutzt man einen vertrauten Raum wie die eigene Wohnung oder den Weg zur Arbeit. Im Kopf legt der Gedächtnissportler dann Informationen an Orten in diesem Raum ab und findet sie dort später einfach wieder: Bei einem Rundgang im eigenen Kopf. Was kompliziert klingt, kann jeder lernen, meint Ruud Berkers.

Zukünftig können wir vielleicht in der Frühphase erkennen, wer eine Demenz entwickelt und in dieser frühen Phase können diese Techniken definitiv beim Erinnern helfen und künftige Gedächtnisverluste kompensieren.

Das Training würde sich also in jedem Fall lohnen. Aber es ist wie bei so vielem, was gut für uns ist: Man muss es wirklich machen. Denn auch die Profis wären keine Superhirne ohne regelmäßige Übung. Für das Training gibt es inzwischen mehrere Online-Plattformen und Apps, die auch "Normaldenker" nutzen können.



Mit einem Team aus den Niederlanden hat der Leipziger Neurowissenschaftler Ruud Berkers im Rahmen des internationalen Wettbewerbs "MemrisePrize" ein neues Lern-Programm entwickelt. Bei dem Wettkampf ging es darum, das effektivste Lern-Programm für Vokabeln zu entwickeln. Und Berkers hat mit seinem Team den Titel geholt: Mit ihrem System, das unter anderem verschiedene Gedächtnis-Techniken miteinander kombiniert, konnten sich die Tester im Schnitt doppelt so viele Vokabeln merken wie zuvor. Das Programm soll künftig für jeden Nutzer frei verfügbar im Internet stehen.