Der Gehalt an Ballaststoffen ist entscheidend. Denn sie sorgen dafür, dass Zucker eben nicht so schnell vom Körper aufgenommen werden kann. Eine frische Orange mit all ihren Ballaststoffen ist also besser als ein gefilterter Saft, ein selbstgemachtes Müsli mit vielen Nüssen und naturbelassenen Haferflocken besser als ein Schoko-Knuspermüsli.

Prof. Dr. med. habil. Peter Schwarz, Präventionsexperte Diabetologie