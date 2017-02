Schweine mit menschlichen Organen

Diese neue Technik muss unbedingt medizinisch angewendet werden, das unterstützt auch Professor Jochen Taupitz - Jurist, Medizinethiker und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Designer-Babys schließt er davon kategorisch aus. "Ich halte es für unverantwortlich, einen Menschen nach seinen eigenen Wünschen zu designen", so Taupitz gegegnüber MDR Aktuell. Jetzt müsse dringend die Diskussion geführt werden, was erlaubt wird und was nicht. Und dabei muss auch das strenge deutsche Embryonenschutzgesetzt auf den Prüfstand. Gentechnische Veränderungen – sogenannte Keimbahnveränderungen -, die dann erhalten bleiben und auch an weitere Generationen weiter gegeben werden, sind bei uns verboten. Darüber müsse man reden, so Taupitz, "um segensreiche Fortschritte in dieser Medizin auch für die Menschen in Deutschland verfügbar zu machen.“ Und das betrifft auch Pflanzen- und Tierzucht. Gerade bei den Pflanzen hält Taupitz "die diffuse Angst vor Gentechnik nicht für begründet". Und Schweine, in denen menschliche Organe wachsen, mit denen wir das Problem des Organmangels beheben könnten, "das", so Taupitz, "ist doch eine positive Sache".

Erbitterter Patentstreit

Die französische Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier, die inzwischen am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin forscht, und die US-Biochemikerin Jennifer Doudna waren es, denen der Jahrhundertcoup gelang: Sie verwendeten CRISPR/Cas9 gezielt zum sogenannten Genome Editing, also zum Entfernen, Einfügen und Verändern von DNA. Ihre Studie erschien am 17. August 2012 im Magazin „Science“. Kurz darauf stellte der Bioingenieur Feng Zhang vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) im gleichen Magazin eine Arbeit zur universellen Einsetzbarkeit der Methode vor. Beide Teams liefern sich bis heute einen erbitterten Patentstreit.

Versuche an Embryonen

Neben all den Chancen gibt es auch genug Wissenschaftler, die vor dieser Entwicklung warnen. Der Zug fahre bereits so schnell, dass Gesetzgebung und öffentliche Diskussion diesem wissenschaftlichen Tempo kaum standhalten würden. In der ganzen Euphorie käme auch die Erforschung des CRISPR Mechanismus an sich viel zu kurz. Eine Forderung, die auch die Entdeckerinnen Doudna und Charpentier unterstützen. In China zum Beispiel würde man mit CRISPR/Cas bereits an Embryonen arbeiten. Damit wären Genveränderungen auch an nächste Generationen vererbbar. Bisher sind diese Versuche gescheitert. Es klingt danach, als würden die Wissenschaftler “Gott“ spielen, sagen Kritiker. Professor Hacker hält die Formulierung für nicht ganz passend.

Büchse der Pandora

Welchen Einfluss von uns veränderte Gene in der Zukunft spielen oder wie sie die Evolution verändern, davon haben wir im Moment noch keine Ahnung. Leopoldina-Präsident Prof. Hacker hält eine öffentliche Diskussion über diese Entwicklung, die erst vor vier Jahren begann, für dringend notwendig. Missbräuchlich oder auch aus Unachtsamkeit könnten sich einige wenige genveränderte Lebewesen rasant ausbreiten, etwa auch Insekten, befürchten Experten. Auch die Gefahr, mit einer neuen CRISPR-Sequenz zufällig eine ganz ähnliche Sequenz im Erbgut anderer Organismen zu erwischen - mit fatalen Konsequenzen - ist durchaus real. Ein US-Forscher stellte 2014 ein Viruskonstrukt vor, mit dem nach Inhalation über eine CRISPR-Sequenz Mäuse mit Lungenkrebs geschaffen wurden. Nicht nur der CRISPR-Pionierin Doudna soll es eiskalt den Rücken heruntergelaufen sein: Beim kleinsten Fehler könnte ein solches Molekül auch in der menschlichen Lunge wirken.

Das hat so grundsätzliche Bedeutung, dafür gibt es auf jeden Fall den Nobelpreis. Stefan Endres, Forschungsdekan der Medizinischen Fakultät der Universität München

Goldgräberstimmung auf der einen Seite, die Angst vor einer geöffneten Büchse der Pandora auf der anderen: Welchen Weg CRISPR/Cas nimmt, wird sich erst in Jahren zeigen. Aber in einer Frage sind sich fast alle, die mit der neuen Gentechnik arbeiten, einig. Und Stefan Endres, Forschungsdekan der Medizinischen Fakultät der Universität München, spricht es aus: “Das hat so grundsätzliche Bedeutung, dafür gibt es auf jeden Fall den Nobelpreis.“

