Die Forscher des Massachusetts General Hospital konnten nachweisen, dass ihr Präparat die Produktion von Melanin anregt, von Pigmenten in der Haut. Die rötlichen, braunen oder schwarzen Farbstoffe sind ein natürlicher Schutz gegen UV-Strahlung. Sie verdunkeln sozusagen die Haut, die der Sonne dann weniger Angriffsfläche bietet. Sogar rothaarige Menschen bildeten nach dem Auftragen der Salbe diesen Schutz, obwohl sie in der Sonne nie braun werden, sehr schnell einen Sonnenbrand bekommen und daher stärker zu Hautkrebs neigen. In ihren Tests konnten die Wissenschaftler zeugen, dass die Salbe tatsächlich die Bildung echter Pigmente anregt, so wie sie beim Sonnenbaden auch gebildet werden. Damit versprechen sie den gleichen Schutz vor UV-Strahlung.