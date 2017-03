Kanzlerin bei der Leopoldina in Halle Was Wissenschaftler dem G20 Gipfel in Hamburg empfehlen

Beim G20 Gipfel in Hamburg im Sommer werden die Politiker auch über Gesundheitsversorgung sprechen. Das empfehlen ihnen Wissenschaftler der beteiligten 20 Staaten. Kanzlerin Merkel nimmt am Mittwoch den Rat in Halle entgegen.

von Karsten Möbius