Das Kraftwerk unserer Handys heißt Lithium-Ionen-Akku. Im Inneren wandern winzige elektrische Ladungen von einem Pol zum anderen durch das so genannte Elektrolyt – eine Art Transportmedium. Doch diese Bauweise hat Schwächen, sagt Prof. Egbert Figgemeier vom Forschungszentrum Jülich bei Aachen. Denn in klassischen Lithium-Ionen-Batterien in Laptops, Smartphones oder Fahrzeugen, habe man Elektrolyte, die aus organischen Materialien bestünden und feuergefährlich seien. Das wäre beim Glas-Akku der Texaner nicht mehr der Fall. Für Figgemeier, der in seinem Institut die Alterungsprozesse und Lebensdauer von Batterien untersucht, liegt genau darin das große Potential der neuen Technologie.



Mit ihrem Glas-Akku sorgen die Forscher der University of Texas in Austin für Schlagzeilen. Denn die Technik soll viele weitere Vorteile haben: Die Akkus speichern auf gleichem Raum mehr Energie, lassen sich schneller laden, funktionieren auch wenn es sehr kalt ist und die Materialien sind auch noch günstiger. Kopf des US-Forscherteams ist ausgerechnet der Mann, der in den 1970er-Jahren schon den Lithium-Ionen-Akku erfunden hat. Der 94 Jahre alte Physiker John B. Goodenough - geboren übrigens in Jena.